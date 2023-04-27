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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:29

Клименко: «Зенит» приехал в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Центровой «Зенита» Артем Клименко прокомментировал поражение от УНИКСа (63:78) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Впечатления, к сожалению, остались негативными, поскольку мы потерпели поражение. Мы приехали в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы и в третьей четверти переломил игру. К сожалению, нам не удалось держать их под контролем», — цитирует пресс-служба лиги Клименко.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.

 
УНИКС&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперед в серии 1/2 финала Единой лиги ВТБ
Источник: https://vtb-league.com/ru/news/uniks-vyigryvaet-pyatyj-match-serii-i-maksimalno-priblizhaetsya-k-finalu/
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