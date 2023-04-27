Клименко: «Зенит» приехал в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы»

Центровой «Зенита» Артем Клименко прокомментировал поражение от УНИКСа (63:78) в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

«Впечатления, к сожалению, остались негативными, поскольку мы потерпели поражение. Мы приехали в Казань за победой, чтобы закончить серию в Питере, но УНИКС разрушил наши планы и в третьей четверти переломил игру. К сожалению, нам не удалось держать их под контролем», — цитирует пресс-служба лиги Клименко.

УНИКС вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Шестой матч пройдет 29 апреля в Санкт-Петербурге.