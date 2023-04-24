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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:33

Количество матчей в следующем сезоне Единой лиги ВТБ может увеличиться

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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о возможном увеличении количества матчей в лиге.

«Мы работаем над этим [расширением календаря]. У нас есть несколько вариантов, которые мы продумываем и которые будем обсуждать с клубами. Думаю, что клубы поддержат наше предложение», — приводит слова Корстин телеграм-канал «Свободный агент».

Баскетболисты также выступают за увеличение количества матчей в условиях отстранения от еврокубков. В этом году в регулярке команды провели 32 матча. Это на восемь больше, чем в полноценном регулярном сезоне-2020/21.

Источник: телеграм-канал «Свободный агент». Канал о баскетболе»
Илона Корстин
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