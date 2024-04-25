Комментатор Гомельский о начале работы на Okko: «Матч ТВ себя обокрал»

Комментатор Владимир Гомельский в комментарии для «СЭ» высказался о начале работы на сервисе Okko.

«Матч ТВ себя обокрал. Я делаю свою дело. Если кому-то не нравится, можете не смотреть. Есть ли обида? Расскажу одну историю. Когда я вошел в зрелый возраст и начал понимать, наконец, чему отец учил меня всю жизнь и продолжает учить, то сделал для себя вывод: больше всего на свете я опасаюсь дураков. Они неуправляемые, их поступки нельзя предвидеть. И им самим неизвестно, что они могут сделать. Так я и живу. После того, как в СМИ написали о моем отстранении на Матч ТВ, у меня появилось четыре предложения о следующей работе и одно я принял. Не знаю, будут ли я жалеть о том, что принял только одно. Но пока так», — сказал Гомельский корреспонденту «СЭ».

10 апреля во время трансляции матча «Парма» — «Енисей» Гомельский назвал игрока красноярской команды Дмитрия Сонько полуфабрикатом, который ничего не умеет.

Федеральный спортивный канал отстранил Гомельского от комментирования матчей после обращения «Енисея».