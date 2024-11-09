Корстин — о проблемах БК «Самара»: «Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от клуба»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» прокомментировала информацию о финансовых трудностях в БК «Самара».

Ранее стало известно, что проблемы с выплатами зарплат есть и в других клубах региона, в частности, хоккейной «Ладе» (КХЛ).

«Мы в первую очередь смотрим на результаты. «Самара» играет достойно, со спортивной точки зрения к ним нет никаких претензий. Что касается финансовой составляющей, то в каждом клубе бывают сложности. Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от команды в такой момент.

Баскетбольные клубы, которые выступают в Лиге ВТБ, — это лицо региона. Поэтому в интересах правительства области и губернатора, поддерживать сильные спортивные проекты».

В 11 матчах регулярного сезона-2024/25 «Самара» одержала четыре победы в 11 матчах.