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Сегодня, 21:45

Корстин — о проблемах БК «Самара»: «Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от клуба»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» прокомментировала информацию о финансовых трудностях в БК «Самара».

Ранее стало известно, что проблемы с выплатами зарплат есть и в других клубах региона, в частности, хоккейной «Ладе» (КХЛ).

«Мы в первую очередь смотрим на результаты. «Самара» играет достойно, со спортивной точки зрения к ним нет никаких претензий. Что касается финансовой составляющей, то в каждом клубе бывают сложности. Надеемся, что руководство региона и спонсоры не отвернутся от команды в такой момент.

Баскетбольные клубы, которые выступают в Лиге ВТБ, — это лицо региона. Поэтому в интересах правительства области и губернатора, поддерживать сильные спортивные проекты».

В 11 матчах регулярного сезона-2024/25 «Самара» одержала четыре победы в 11 матчах.

Илона Корстин. «Радует, что наши клубы делают из важных матчей — настоящий праздник для болельщиков». Интервью Илоны Корстин
БК Самара
Илона Корстин

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