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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

Корстин назвала смерть Родионова большой потерей для Единой лиги ВТБ

Руслан Минаев
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила соболезнования в связи со смертью президента баскетбольного клуба «Автодор» Владимира Родионова.

«Уход из жизни Владимира Родионова — это большая потеря и для Единой лиги ВТБ, и для всего российского баскетбола. Владимир Евстафьевич, который более 40 лет являлся президентом «Автодора», воспитал не одну плеяду успешных игроков, был олицетворением саратовского баскетбола, а также по праву был включен в Зал славы Единой лиги ВТБ в 2023 году. От лица Единой лиги ВТБ хочу выразить соболезнования родным и близким Владимира Родионова в связи с его утратой», — цитирует Корстин ТАСС.

Руководивший саратовским баскетбольным клубом более 40 лет Родионов скончался в понедельник на 77-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Источник: ТАСС
Илона Корстин
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