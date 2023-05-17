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Единая лига ВТБ

Сегодня, 01:05

Корстин: «УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин считает, что УНИКС был достоен стать чемпионами Единой лиги ВТБ. В пятом матче казанская команда обыграла «Локомотив-Кубань» (98:89) и выиграла серию 4-1.

«УНИКС достоин чемпионства, у них отличная команда. И отдельно хочется порадоваться за Евгения Борисовича Богачева. У него юбилей, 25 лет он возглавляет клуб, команда преподнесла такой подарок.

Мне очень понравилась атмосфера. Я с трудом доехала до арены — кажется, весь город стекался на баскетбол. Это невероятно, к этому мы стремимся в лиге. У нас прирост зрителей в лиге, популярность баскетбола растет, приходят даже не чисто баскетбольные зрители», — цитирует ТАСС Корстин.

Казанский клуб впервые в истории стал чемпионом России. До этого команда 6 раз выигрывала серебряные медали и 8 раз — бронзовые.

Источник: https://tass.ru/sport/17763941
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
Илона Корстин
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