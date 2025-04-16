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Единая лига ВТБ

16 апреля, 23:31

Корстин считает, что формат плей-ин в Единой лиге ВТБ оправдывает себя

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в комментарии для «СЭ» подвела итоги первых двух матчей плей-ин.

«Нижний Новгород» обыграл «Парму» (80:69) и вышел в плей-офф, где сыграет против ЦСКА. «Парма» встретится во втором раунде плей-ин с МБА, который победил «Енисей» (106:102 ОТ).

«Поздравляю «Нижний Новгород» с выходом в плей-офф! По ходу сезона нижегородцы четыре раза уверенно обыгрывали «Парму», и смогли это сделать в пятый раз — уже в плей-ин. Команда Сергея Козина на домашней площадке доминировала на подборе (41:27), и выдала один из лучших матчей сезона по проценту попаданий. Особенно отличился Неманья Джуришич, набравший 19 очков только в первой четверти. Эта победа автоматически выводит команду Козина в плей-офф, где в 1/4 финала «Нижний» сыграет с ЦСКА.

Очень напряженный матч выдался между МБА и «Енисеем». Игра перешла в овертайм и обе команды, в составе которых выступают только российские игроки, показали яркий атакующий баскетбол, набрав более 100 очков каждая. В концовке успеха добилась команда МБА, в составе которой один из лучших матчей сезона провел Андрей Зубков (25 очков и 10 подборов). Теперь московской команде предстоит сразиться с «Пармой» в «Молоте» за последнюю путевку плей-офф.

Считаю, что формат плей-ин в Единой лиге ВТБ оправдывает себя. У команд, которые в регулярном сезоне заняли 9-10 места, появился дополнительный шанс попасть в решающую стадию чемпионата», — сказала Корстин.

Матч «Парма» — МБА-МАИ пройдет в субботу, 19 апреля. Победитель сыграет в первом раунде плей-офф с «Зенитом».

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