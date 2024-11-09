Корстин — о Демине: «Ждем его в Лиге ВТБ»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «СЭ» прокомментировала выступления Егора Демина в NCAA.

В дебютном матче 18-летний россиянин набрал 18 очков, а также сделал 11 передач, 4 подбора и 4 перехвата в матче с «Арканзасом». Во второй игре на счету Демина 20 очков, 5 подборов и 7 передач.

— Дебют Егора Демина в NCAA заставил писать о баскетболе многие непрофильные СМИ. Что скажете о перспективах российского разыгрывающего в США?

— Перспективы у него точно хорошие. Не зря почти все аналитики считают, что Егор будет выбран в первом раунде драфта НБА-2025. Со своей стороны хочу пожелать ему удачи и профессионального роста. И будем ждать его в Единой лиге.

— Не в НБА?

— В Единой лиге всегда ждем (смеется). В НБА — пожалуйста. Будем только рады, если у Егора все получится.