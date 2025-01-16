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Сегодня, 02:49

Козин назвал причины поражения «Пари НН» от «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Козин прокомментировал поражение от «Зенита» (79:94) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Многое зависело от защиты. Сегодня мы снова пропустили много очков — 94. Ключевой момент произошел в четвертой четверти: мы совершили 7 потерь, а «Зенит» забрал 9 подборов на нашем щите.

В какой-то момент, за 3-4 минуты до конца, разница составила 10 очков. Наши потери и подборы не позволили нам сократить отставание и зацепиться за более комфортный результат в концовке. Но в целом хорошо, что в четвертой четверти мы все же были рядом с соперником», — цитирует пресс-служба клуба Козина.

«Зенит» набрал 45 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Пари НН» идет на 7-й строчке — 36 очков.

Источник: Telegram-канал БК
Баскетбол
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БК Нижний Новгород
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