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Сегодня, 14:29

Козин сменил Лукича на посту главного тренера «Пари НН»

Алина Савинова
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Сергей Козин стал новым главным тренером «Пари НН», сообщает пресс-служба баскетбольного клуба. 40-летний специалист сменил на данном посту серба Зорана Лукича.

Отмечается, что контракт с Козиным рассчитан до конца сезона-2027/28. Ранее он был ассистентом Лукича в нижегородской команде.

«Мы будем стараться собрать боевую команду, сплав молодости и опыта. В прошедшем сезоне мы сделали ставку на более опытных игроков, но в будущем сезоне будем стараться омолаживать состав», — рассказал Козин про вектор развития команды после своего назначения.

В сезоне-2023/24 «Пари НН» не удалось отобраться в зону плей-ин из группы «Б».

Источник: https://t.me/nn_basket/7793
Баскетбол
БК Нижний Новгород
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