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Сегодня, 19:00

Мун о Паскуале: «Есть вещи в баскетболе, которые я узнал от него»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун в интервью «СЭ» назвал тренеров, которые больше всего повлияли на его карьеру.

— Могли бы назвать трех тренеров, которые больше всего повлияли на вашу карьеру?

— Начну с моего тренера в High School. Он научил меня всему, что я умею. Показал, чем профессиональный игрок отличается от любителя, и сделал так, чтобы я получил много предложений от университетов. Вторым я назову Джермейн Смолла, который был моим наставником в «Эдмонтоне». Он направлял меня не только на паркете, но и вне его. Очень помог в становлении и дал большой толчок, который способствовал развитию моей будущей карьеры. И третий специалист — Пол Хьюитт — тренер моей команды из G-лиги «Онтарио Клипперс». Он позволил мне играть в мою игру, творить на паркете, не бояться совершить потерю. Я большой фанат его стиля и его методов. Если когда-то еще окажусь в G-лиге, то хотел бы играть только под его руководством.

— Чави Паскуаль высоко оценил ваш потенциал, пригласив на место Томаса Эртеля. Что скажете о работе с испанским тренером?

— Я слышал много хорошего о тренере Паскуале до своего приезда в Россию. Он считается одним из лучших тренеров Европы, и теперь я понимаю почему. Он досконально знает баскетбол, умеет вытягивать все из своих игроков, всегда старается добиваться максимума. Есть вещи в баскетболе, которые я узнал только от Чави. Хотя моя карьера уже достаточно продолжительная.

Разыгрывающий &laquo;Зенита&raquo; Ксавьер Мун. «Готовы обыгрывать ЦСКА, УНИКС и «Локо» в каждом матче». Мун — о дебюте в лиге ВТБ и своих целях на сезон

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