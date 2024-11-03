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Единая лига ВТБ

Сегодня, 11:43

Ксавьер Мун поделился ожиданиями от предстоящего матча недели в Единой лиге

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий «Зенита» Ксавьер Мун отметил, что его команда намерена взять реванш у «Локомотива-Кубань» за поражение в Санкт-Петербурге в матче Единой лиги ВТБ (76:83), которое состоялось в начале октября.

«Первая игра с «Локомотивом» стала нашим первым поражением в чемпионате, — отметил официальному сайту «Зенита» Мун. — Так что это будет хорошая и важная проверка для нас. Мы надеемся, что фанаты нас поддержат. Мы знаем, что путь в Краснодар не близкий, так что болельщики, вероятно, не смогут приехать и поболеть за нас на трибунах. Но мы надеемся, что они будут наблюдать за нами по телевидению и поддержат нас у экранов. Мы знаем, как нужно играть, чтобы победить «Локо», и именно так мы и будем действовать. В последних двух матчах мы играли лучше, так что для нас ничего не меняется, надо просто выходить на площадку, уделять внимание деталям и стараться одержать победу».

Матч «Локомотив-Кубань» — «Зенит» состоится в воскресенье, 3 ноября, начало в 15:00 по московскому времени.

БК Зенит
БК Локомотив-Кубань

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