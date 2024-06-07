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Сегодня, 10:05

Курбанов: «Все эти годы ЦСКА жил надеждой вернуть кубок»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал чемпионство команды в Единой лиге ВТБ.

«Все эти годы мы жили надеждой вернуть кубок. Хотя начало этого сезона у нас складывалось неоднозначно, со своими сложностями, мы сумели выправить ситуацию. Здорово, что клуб и команда прошли через эти моменты. И это привело к чемпионству. Эти эмоции дорогого стоят. Я думаю, что многим запомнится именно это чемпионство. Именно внутри клуба многим запомнится этот сезон. Это не просто победа, она невероятно значима для клуба», — приводит слова Курбанова Metaratings.ru.

ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ обыграл УНИКС и стал чемпионом впервые с 2021 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/nikita-kurbanov-vse-eti-gody-cska-zhil-nadezhdoi-vernut-kubok-370299/
БК УНИКС
БК ЦСКА
Никита Курбанов
0
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