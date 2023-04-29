КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 06:27

Курбанов рассказал, за счет чего ЦСКА сравнял счет в серии с «Локомотивом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал победу над «Локомотивом-Кубань» (98:75) в шестом матче полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Впечатления положительные: сыграли близко к идеалу. В такой баскетбол нам надо было играть всю серию. Самой важной задачей по ходу встречи было не сбиться на быстроатакующий баскетбол, потому что мы прекрасно помним, как краснодарцы отыграли «+19» в третьем матче.

То, с каким настроем мы вышли на матч, задало импульс всей игре. Даже если и ошибались в защите, то быстро подстраховывали. Это дало нам уверенность в нападении. Я даже не помню, было ли по ходу сезона, чтобы мы реализовали столько быстрых отрывов. Но мы не будем расслабляться — еще предстоит седьмая игра. Надеюсь, что у нас хватит профессионализма, чтобы не расслабиться», — цитирует пресс-служба лиги Курбанова.

ЦСКА сравнял счет в серии до четырех побед — 3-3. Решающий матч пройдет в Москве 1 мая и начнется в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://vtb-league.com/ru/news/sedmomu-matchu-byt-tsska-vozvrashhaet-polufinalnuyu-seriyu-v-moskvu/
баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Никита Курбанов
0
Читайте также
Ужасный плей-офф Капризова. Главная звезда «Миннесоты» совсем потухла в Кубке Стэнли
Семью Джоковича оскорбили родные сербы. Инцидент между Новаком и президентом Додиком
Посол РФ в Сербии назвал нарушение прав человека нормой для Киева
Боевиков ВСУ заставляли просить хоронить их на позициях
Полянский заявил об обращении украинских беженок за помощью к России
В Сирии сообщили об отражении атаки в небе над Хомсом
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Квитковских: «Усталость, конечно, накопилась, но у нас есть еще один шанс»