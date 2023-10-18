Курич: «Зениту» было очень важно обыграть МБА после двух домашних поражений»

Атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич прокомментировал победу над МБА в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ (85:74).

«Нам было очень важно выиграть после двух домашних поражений подряд. Порадовать многочисленных болельщиков. Этот успех должен помочь нам еще больше поверить в себя.

Лучшая ли это игра «Зенита» в текущем регулярном сезоне? Думаю, да. Мы избежали серьезных провалов, контролировали ход встречи на протяжении всех 40 минут. Хотя нам противостояла очень непростая команда, которая навязывала борьбу на каждом участке. Постоянно прессинговала. Понятно, что мы не были идеальны. Допустили несколько необязательных потерь и ошибок. Надо еще лучше тренироваться, чтобы довести идеи нашего тренера до автоматизма», — сказал «СЭ» Курич.

В матче с МБА Курич набрал 18 очков. Самым же результативным игроком матча стал разыгрывающий сине-бело-голубых Трент Фрайзер — 34 очка.