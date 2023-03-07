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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:01

Кущенко отреагировал на победу ЦСКА в регулярном чемпионате лиги ВТБ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал достижение московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

«В этом году лига изменила формат, чемпионат проходит в два этапа, и сейчас у команд очень плотный график — лидеры играют друг с другом, и у нас каждую неделю сразу несколько матчей с приставкой «супер». Тем значительнее выглядит достижение ЦСКА, который практически за месяц до конца регулярки обеспечил себе первое место. Их серия из 24 побед стала исторической, и это отличный подарок армейским болельщикам в сезон 100-летия клуба. Руководство ЦСКА, тренерский штаб и игроки показали свой класс и высокий уровень профессионализма — армейцы подходят к решающей части чемпионата одними из главных претендентов на Кубок Белова. После того как ЦСКА обеспечил себе первое место, у них будет преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. При этом могу сказать, что вся борьба еще впереди — конкуренты армейцев в этом сезоне очень сильны, и сейчас они продолжают сражаться за «посев» в плей-офф. Уже там нас ждут серии до трех, а начиная с полуфиналов, до четырёх побед, которые, уверен, станут настоящим украшением сезона», — приводит слова Кущенко «Чемпионат».

ЦСКА досрочно гарантировал себе первое место в регулярном чемпионате.

Источник: https://www.championat.com/basketball/news-5023139-kuschenko-otreagiroval-na-garantiyu-cska-pervogo-mesta-v-regulyarnom-chempionate-ligi-vtb.html
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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