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Сегодня, 13:36

Кущенко переизбран на пост президента Единой лиги ВТБ

Алина Савинова
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Совет Единой лиги ВТБ утвердил Сергея Кущенко в должности президента организации, сообщает РИА Новости.

63-летний функционер является главой Единой лиги ВТБ с 2014 года. До этого, в частности, он был президентом клубов «Урал-Грейт» и ЦСКА.

«Большое спасибо за оказанное доверие. Нас сильно не ругали за проделанную работу, и совет доверил нам еще один четырехлетний срок. Мы не подведем», — сказал Кущенко.

Заседание совета состоялось в Москве в пятницу, 14 июня. Также на нем на пост гендиректора лиги была переизбрана Илона Костин.

Ранее стало известно, что в новом сезоне Единой лиги ВТБ сыграют 12 клубов. В турнире не смогут продолжить участие «Руна» и «Минск». При этом белорусская команда выступит в чемпионате Единой молодежной лиги.

Источник: РИА Новости
Баскетбол
Сергей Кущенко
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