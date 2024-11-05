Президент Единой лиги Кущенко — о качестве легионеров турнира: «Держим уровень»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» поделился мнением о лучших иностранных игроках на старте сезона-2024/25.

«Кого бы выделил помимо Алексы Аврамовича и Патрика Миллера? Очень сильного игрока в лице Калеба Агады нашел «Автодор», — отметил «СЭ» Кущенко. — В матче с «Астаной» нигериец сделал трипл-дабл, который стал всего десятым в истории нашего турнира. Безусловно, это лидер атак саратовцев, который вполне может затащить свою команду в плей-офф. Очень хорош Ксавьер Мун, который стал мотором «Зенита». А какой великолепный у парня прыжок при росте 188 см! В «Пари НН» очень понравился Зак Наталл. По телевизору вряд ли можно увидеть тот объем работы, который он выполняет. Вживую это завораживает. Видно, как Зак быстро принимает решения, как видит площадку, насколько он быстрый, как обыгрывает на раскачке. Порой Лига ВТБ раскрывает возможности игроков, которые не могли показать себя в других чемпионатах, не получая такие роли. Плюс очень серьезная конкуренция. В каждом матче ты должен действовать на максимуме, чтобы быть конкурентоспособным. За счет этого раскрывается потенциал. Посмотрите прошлый сезон. Где сейчас играет Ксавьер Рэтан-Мэйс, Ненад Димитриевич, который приехал в Россию довольно сырым игроком. Радует, что мы не выпадаем из общей конструкции мужского баскетбола. Держим уровень. В первую очередь за счет своих клубов. Да, сейчас непросто, но мы работаем над этим».

Ксавьер Рэтан-Мэйс летом подписал контракт с «Реалом», Ненад Димитриевич пополнил состав «Милана».