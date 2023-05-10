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Единая лига ВТБ

10 мая, 23:44

Кущенко: «Защита играет ключевую роль в серии ЦСКА и «Зенита»

Мария Гусева
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвел итоги третьего матча серии за третье место Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (60:71).

«Сценарий матчей в Питере повторяет московскую пару игр, как мне кажется. «Зенит» начал третий матч по-хозяйски, но ЦСКА сумел проявить характер. Во второй половине матча защита армейцев стала непреодолимой для хозяев, — цитирует ТАСС Кущенко. — В таких долгих сериях появляются игроки, которые способны проявить себя. Сегодня Мур выдал небывалый отрезок, когда у него залетало все. Думаю, следующая игра должна быть более жесткой со стороны «Зенита». Хотя вновь отмечу, что защита в этой серии играет ключевую роль».

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 2-1. Четвертый матч пройдет 12 мая в Санкт-Петербурге.

Источник: ТАСС
баскетбол
БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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