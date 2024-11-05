Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единая лига ВТБ. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 12:15

Кущенко похвалил ЦСКА за подписание Аврамовича

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Баскетболист ЦСКА и сборной Сербии Алекса Аврамович
Алекса Аврамович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью «СЭ» рассказал про снайперскую дуэль, которая впечатлила его в этом сезоне.

— Алекса Аврамович получил приз MVP октября, продемонстрировав отличную статистику. Как вам начало его этапа карьеры в ЦСКА?

— Аврамович — наш Дончич. Забивает на любой вкус. С закрытыми глазами, фантастическая дальняя попытка, реализованная одной рукой в матче с «Зенитом». Скоро будет забивать спиной к кольцу (смеется). Несомненно, ЦСКА подписал большого мастера, который влюбляет людей в баскетбол. В целом отрадно, что команды, несмотря на отсутствие еврокубков, продолжают находить ярчайших игроков, которые держат уровень баскетбола на высочайшем уровне. Для нас это очень важно. В субботу, 2 ноября, вручили награду Алексе. В этом сезоне решили делать статуэтки именными.

Баскетболист ЦСКА Алекса Аврамович (слева) и&nbsp;президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. «Аврамович — наш Дончич, он влюбляет людей в баскетбол». Интервью Сергея Кущенко

— Не меньше Аврамовича приза MVP первых двух месяцев был достоин и Патрик Миллер.

— Да, согласен. Их снайперская дуэль с Аврамовичем в московском матч, — одно из лучших личных противостояний за последние годы. В концовке они уже устроили своеобразный батл, забивая друг за другом (оба набрали по 30 очков. — Прим. «СЭ»). Это показывает, что у Патрика тоже есть огромный потенциал, который он не смог раскрыть в плей-офф прошлого сезона, но стал одним из лидеров «Локо» в этом чемпионате.

Баскетбол
БК ЦСКА
Сергей Кущенко

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Россиянка Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге
Молния убила футболиста, еще восемь человек получили ожоги. Матч в Перу закончился трагедией из-за стадиона и браслета
Роднина ответила Дюамель за призыв ужесточить правила для фигуристов из России
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Выборы в США по московскому времени: какая разница с Америкой, график голосования 5 ноября
Сегодня
Вчера
Неделя