Кущенко о победе ЦСКА над «Зенитом»: «С приходом нового главного тренера клуб прибавил»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о первом матче полуфинальной серии плей-офф между «Зенитом» и ЦСКА (67:82).

Игра прошла 5 мая в Санкт-Петербурге.

«ЦСКА в первом матче серии показал, что с приходом нового главного тренера клуб прибавил. Видна мысль в игре, видны потенциалы игроков, которые не были использованы ранее. Плюс армейцы были явно свежее — на «Зените» сказалась серия из пяти сложных матчей с «Уралмашем». И не стоит забывать, что «Зенит» столкнулся с травмами ключевых игроков. Считаю, что серия будет сложная для обеих команд, но интересная для болельщиков», — цитирует Кущенко ТАСС.

15 апреля главным тренером ЦСКА был назначен греческий специалист Андреас Пистиолис, сменивший на этом посту македонца Эмила Райковича.

Второй матч серии между «Зенитом» и ЦСКА состоится 7 мая в Санкт-Петербурге.