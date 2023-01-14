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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:32

Кущенко прокомментировал рекордную победную серию ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Алина Савинова
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о рекордной победной серии ЦСКА в истории лиги.

«В прошлом сезоне, после исключения наших клубов из европейских соревнований, ЦСКА понес серьезные потери по составу, в отличие от прямых соперников. Но армейцы довольно быстро подстроились под новые реалии. Плюс многолетний опыт игры в Европе дает о себе знать и помогает. Конечно, отмечу очень сбалансированные управленческие решения - все в комплексе. Хотя, не сказать, что эта рекордная серия легко дается ЦСКА - некоторые матчи, как мы видели, команда выиграла в овертайме.

Но я подчеркну, что рекорды рекордами, а в апреле начнется плей-офф, и это будет совершенно другая игра. Сейчас же, возвращаясь к армейцам, мне импонирует работа тренера, баланс между игроками, качественное использование ресурсов и возможностей игроков. А пара Швед - Милутинов могла переехать и в Евролигу, и в НБА. Видно, что химия команды на высоком уровне», - приводит ТАСС слова Кущенко.

14 января ЦСКА обыграл «Астану» (100:72) и одержал 21-ю победу подряд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. На данный момент армейцы занимают первое место в турнирной таблице.

 

Источник: https://tass.ru/sport/16801657
Сергей Кущенко
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