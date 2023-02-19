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Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:14

Кущенко рассказал, что в Единой лиге ВТБ будут экспериментировать с форматом Матча звезд

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, что организация продолжит экспериментировать с форматами Матча всех звезд.

«Единая лига будет продолжать экспериментировать с форматами Матчей звезд. Если мы это будем делать, то народ будет идти на трибуны, если остановимся, то таких аншлагов, как сегодня, не будет. Нам удалось привлечь болельщиков — это радует. Впервые после пандемийных историй не было ограничений в зале, и праздник в полной мере удался», — приводит слова Кущенко ТАСС.

19 февраля прошел Матч всех звезд Единой лиги ВТБ на «ВТБ-Арене» в Москве. Впервые в соревнованиях участвовали команды «Старой школы» и «Новой школы». Победу со счетом 148:140 одержала команда «Старой школы».

Матч всех звезд-2023. Награждение. Победа Old School, MVP из Перми и данки Руженцева. Матч всех звезд Единой лиги-2023 порадовал яркими моментами

Источник: ТАСС
Сергей Кущенко
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