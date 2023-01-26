Кущенко рассказал о перспективах «Уралмаша» на вступление в баскетбольную Единую лигу ВТБ

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что екатеринбургскому баскетбольному клубу «Уралмаш» необходимо решить вопрос с бюджетом для подачи конкурентной заявки на вступление в Единую лигу ВТБ на следующий сезон.

«У команды серьезный частный инвестор, что также очень важно для лиги. По сути, «Уралмашу» осталось решить только ключевой вопрос по наполнению бюджета на следующий сезон, чтобы подать конкурентную заявку на вступление в лигу», — цитирует Кущенко ТАСС.

Ранее Кущенко побывал на матче 1/4 финала Кубка России «Уралмаш» — «Зенит» (64:73).