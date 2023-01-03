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Единая лига ВТБ

Сегодня, 15:12

Кущенко считает, что Единая лига ВТБ быстро отреагировала на исключение из европейской кампании

Виктория Кравченко
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что Единая лига ВТБ и клубы смогли оперативно отреагировать на исключение из европейской кампании.

«Лига вместе с клубами, на наш взгляд, смогла быстро отреагировать на исключение из европейской кампании. Был удлинен плей-офф, была усилена работа в направлении маркетинга. «Зенит» и ЦСКА выдали крутую семиматчевую финальную серию, по итогам которой сменился чемпион. В сезоне 2022/23 также появились изменения — теперь регулярный чемпионат состоит из двух раундов, он стал длиннее», — цитирует Кущенко ТАСС.

В сезоне 2022/23 лидером Единой лиги ВТБ является ЦСКА, который не проиграл ни разу в 18 турах.

Источник: https://tass.ru/sport/16736759
Сергей Кущенко
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