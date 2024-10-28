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Сегодня, 11:40

Кущенко уверен, что ЦСКА и «Локомотив-Кубань» будут претендовать на чемпионство

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился впечатлениями от яркой игры «Локомотива-Кубань» и ЦСКА на старте нового сезона. В очном матче армейцы оказались сильнее краснодарцев на своем паркете (92:91).

«Команды показали свои чемпионские амбиции, это несомненно, — подчеркнул «СЭ» Кущенко. — Причем это клубы с двумя разными философиями. «Локо» делает ставку на своих воспитанников, местных молодых ребят, которые каждый год добиваются существенного прогресса. ЦСКА берет своим опытом. Летом клуб взял Алексу Аврамовича, который быстро вписался в игру Андреаса Пистиолиса и стал лидером: помогает в тяжелые моменты, берет игру на себя. Первый очный матч этих клубов вышел на загляденье. Впереди еще минимум три таких дуэли в регулярке, плюс плей-офф».

«Локомотива-Кубань» одержал девять побед в 10 матчах, у ЦСКА — восемь побед в девяти играх. Топ-3 замыкает «Зенит» (8-2).

БК Локомотив-Кубань
БК ЦСКА
Сергей Кущенко

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