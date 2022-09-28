Кущенко заявил, что основания для срыва старта чемпионата Единой лиги ВТБ отсутствуют

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что основания для срыва старта чемпионата отсутствуют.

«Пока никаких комментариев на эту тему. Мы готовимся к началу сезона, и никаких месседжей по поводу того, чтобы не начать, мы не видим. Некоторые моменты уточняем у Минспорта РФ. Как всегда, как и в пандемию, Минспорта РФ, как и правительство, реагирует очень быстро. В основном это касается приезда команд», — цитирует РИА «Новости Спорт» Кущенко.

Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года. В матче-открытии сезона встретятся «Зенит» и УНИКС. Команда из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом турнира.