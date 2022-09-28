Кущенко заявил, что основания для срыва старта чемпионата Единой лиги ВТБ отсутствуют

28 сентября, 13:53
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что основания для срыва старта чемпионата отсутствуют.
«Пока никаких комментариев на эту тему. Мы готовимся к началу сезона, и никаких месседжей по поводу того, чтобы не начать, мы не видим. Некоторые моменты уточняем у Минспорта РФ. Как всегда, как и в пандемию, Минспорта РФ, как и правительство, реагирует очень быстро. В основном это касается приезда команд», — цитирует РИА «Новости Спорт» Кущенко.
Первый этап регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года. В матче-открытии сезона встретятся «Зенит» и УНИКС. Команда из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом турнира.