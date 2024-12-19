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Сегодня, 17:21

Кущенко: «В плей-офф узнаем, насколько сильны «Зенит» и ЦСКА»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подчеркнул, что наставник БК «Зенит» Чави Паскуаль постарается вновь принести команде титул лучшей команды турнира.

«Вы знаете, возможностей у «Зенита» очень много. У этого состава, у этого тренера, который знает, как этим управлять. Паскуаль всегда старается дать максимальный результат. Через какие-то 2?3 месяца нас ждут матчи плей-офф. Вот тогда будет понятно, насколько силен «Зенит», насколько силен ЦСКА», — цитируют Кущенко официальный сайт сине-бело-голубых.

В турнирной таблице регулярного сезона ЦСКА и «Зенита» занимают первое и второе место, имея по 18 и 17 побед соответственно.

БК Зенит
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
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