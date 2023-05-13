Квитковских: «Каждый в «Локомотиве» верит в себя, в свои силы, в партнеров»

Форвард «Локомотива» Антон Квитковских рассказал, за счет чего команда может обыграть УНИКС в четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

«Предстоит снова очень много тяжелой работы под кольцом. У них габаритные, крупные четвертые и пятые номера. Нам приходится в краске здорово трудиться весь матч. Но несмотря на все сложности, нам нужно подстраиваться и навязывать соперникам свою игру. Необходимо бороться до конца, биться, да хоть зубами паркет грызть, но забирать подборы.

Наступили в прошлой игре на те же грабли, что и во втором матче, совершили похожие ошибки. Чуть провалились в защите, а УНИКС, напротив, концовку отыграл очень агрессивно в обороне. Они действовали очень плотно, где-то даже на грани фола, а мы из-за этого чуть-чуть подсели. Хотя мы можем против этого играть и должны даже. Подобных ошибок допускать нельзя. Могу сказать, что каждый из нас верит в себя, в свои силы, в партнеров, в наши возможности. Намерены это доказать в завтрашнем матче», — цитирует пресс-служба краснодарского клуба Квитковских.

УНИКС ведет в серии 2-1. Четвертый матч состоится на паркете «Локомотива» в субботу, 13 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.