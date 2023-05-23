Лазарев: «Финансирование ЦСКА снизилось. С примерно равным ресурсом мы видим, какая интрига закручивается»

Бывший баскетболист ЦСКА Иван Лазарев поделился мнением о неудачном выступлении команды в минувшем сезоне.

— Победы ЦСКА в чемпионате вообще воспринимались как данность, и это сказывалось на всех, — приводит слова Лазарева Metaratings.ru. — И вот два года ЦСКА остается без побед, а в этом году даже не был в финале.

Выиграть чемпионат с УНИКСом — это история. «Урал-Грейт» больше 20 лет назад побеждал в чемпионате, и до сих пор люди помнят. Но мы надеемся, что УНИКС заложит чемпионскую традицию. Не исключено, что команда теперь обеспечит себе доминирование в лиге.

— Что происходит с ЦСКА? Впервые за 21 год команда два раза подряд без титула.

— Я точно не могу назвать это кризисом ЦСКА. Наверное, это конкурентная борьба, когда условия выравниваются. Ни для кого не секрет, что финансирование ЦСКА снизилось. И с примерно равным ресурсом мы видим, какая интрига закручивается в чемпионате. Следующий год будет очень показательным. За три сезона мы получили три разных чемпиона. Никогда такого не было, и это же супер! Мне очень нравится, на каком этапе мы сейчас находимся.

ЦСКА является 11-кратным победителем Единой лиги ВТБ. В минувшем сезоне команда закончила регулярный чемпионат без единого поражения, однако в плей-офф впервые в своей истории не смогла пробиться в финал, уступив в полуфинале «Локомотиву-Кубань» в семи матчах.