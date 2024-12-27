Лещенко назвал баскетбольный МБА разочарованием 2024 года

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» назвал разочарование 2024 года.

«Разочарование года — баскетбольный МБА, который был обезглавлен четырьмя лучшими игроками. Некем сейчас играть. Осталось 12 человек, но из них 3-4 играющие на хорошем уровне», — сказал Лещенко «СЭ».

Московский МБА одержал 5 побед в 22 матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

С 2003 по 2014 год Лещенко был почетным президентом люберецкого баскетбольного клуба «Триумф» (ранее — «Динамо» Московская область).