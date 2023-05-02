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Единая лига ВТБ

Сегодня, 14:32

Личности некоторых нападавших на Шведа установлены

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По информации «СЭ», личности некоторых нападавших на защитника ЦСКА Алексея Шведа в центре Москвы установлены.

Сегодня, 2 мая, стало известно, что на защитника ЦСКА Алексея Шведа было совершено нападение, в результате которого баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму.

В момент нападения Алексей был трезв, а у компании нападавших уже был конфликт с администрацией ресторана. Нападение произошло в районе 23.15.

1 мая ЦСКА проиграл решающий матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ «Локомотиву-Кубань» (100:103) в Москве и впервые в истории не смог выйти в финал турнира. Как сообщает источник, данный инцидент никак не связан со спортивными составляющими.

БК ЦСКА
Алексей Швед
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