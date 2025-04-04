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Единая лига ВТБ

4 апреля, 12:13

Личутин объяснил причины своей уверенной игры во второй половине сезона

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Разыгрывающий МБА-МАИ Максим Личутин в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча с «Зенитом» (84:88, 2 ОТ), который столичная команда проиграла во втором овертайме. Личутин стал самым результативным игроком своего клуба, набрав 17 очков и 3 передачи.

— У вас были шансы прервать победную серию «Зенита». Чего не хватило для победы?

— В первую очередь не хватило сил. В концовке четыре наших игрока получили по пять фолов. Была сокращенная ротация, и это помешало нам в овертайме.

— Во второй половине сезона вы стали одним из лидеров МБА. Отлично провели «Финал четырех» Кубка России, здорово смотритесь в последних играх. В чем секрет?

— Почувствовал, что нужен команде и могу приносить пользу. От меня в какой-то степени зависит результат команды, и я делаю все, чтобы помочь партнерам. Это приносит уверенность.

— Помимо жесткого графика в Лиге ВТБ вы еще успеваете играть в Лиге UBA. Это не тяжело физически?

— У нас замечательные доктора, которые здорово нас восстанавливают. Так что силы есть на оба турнира.

— Главный тренер Василий Карасев не против вашего совмещения?

— Нет, не против. Наоборот, там я получил солидную игровую практику, обрел уверенность. Игра в UBA помогла мне.

БК МБА
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