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Сегодня, 17:45

«Локомотив» победил «Енисей», Миллер сделал дабл-дабл

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«Локомотив» в домашнем матче Единой лиги ВТБ победил «Енисей» со счетом 97:80.

Защитник краснодарцев Патрик Миллер сделал первый дабл-дабл в турнире.

«Локомотив» (21 победа — 6 поражений) занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата, «Енисей» (10 — 18) — на девятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Енисей» (Красноярск) — 97:80 (27:21, 22:13, 19:18, 29:28)

«Локомотив-Кубань»: Андерсон (20), Миллер (19 + 12 передач), Уэйли (15 + 5 подборов), Гудумак (13), Кливленд (11 + 5 подборов), Узинский (10).

«Енисей»: Герасимов (25), Долинин (11 + 9 подборов), Близнюк (10), Сэндерс (10).

25 января. Краснодар. «Баскет-холл».

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/vtb/2024-2025/
БК Енисей
БК Локомотив-Кубань
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