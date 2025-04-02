«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Астаной» в домашнем матче

2 апреля, 21:46
«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Астану» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 102:82.
Больше всего очков в этой встрече набрал легкий форвард команды из Астаны Дэниэл Утоми — 18.
«Локомотив» одержал третью победу подряд и располагается на четвертой позиции в турнирной таблице. «Астана» идет на последнем, 12-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Астана» — 102:82 (24:24, 18:16, 31:21, 29:21)
Локомотив: Ведищев (17), Емченко (17), Мартюк (15)
Астана: Утоми (18), Смит (13), Мотовилов (12)
2 апреля. Краснодар. «Баскет-холл».