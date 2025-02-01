«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Автодор»

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:72.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 20 очков.

За пять минут до конца четвертой четверти счет был равным — 67:67. После этого команда из Саратова смогла набрать лишь 5 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Автодор» идет на восьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 80:72 (26:10, 14:16, 22:29, 18:17)

Л: Миллер (20), Уэйли (11), Кливленд (10)

А: Джонс (16), Кантер (14), Агада (10)

1 февраля. Краснодар. «Баскет-холл».