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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:10

«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Автодор»

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«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 80:72.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист хозяев Патрик Миллер, набравший 20 очков.

За пять минут до конца четвертой четверти счет был равным — 67:67. После этого команда из Саратова смогла набрать лишь 5 очков.

«Локомотив-Кубань» занимает четвертое место в таблице Единой лиги ВТБ, «Автодор» идет на восьмой строчке.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 80:72 (26:10, 14:16, 22:29, 18:17)

Л: Миллер (20), Уэйли (11), Кливленд (10)

А: Джонс (16), Кантер (14), Агада (10)

1 февраля. Краснодар. «Баскет-холл».

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БК Автодор
БК Локомотив-Кубань
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