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Сегодня, 17:54

«Локомотив-Кубань» победил «Автодор» в Единой лиге ВТБ

Руслан Минаев
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«Локомотив-Кубань» дома обыграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 83:64.

Самым результативным игроком встречи стал Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») — 18 очков.

Краснодарский клуб одержал 12-ю победу в 15 матчах и занимает третье место в таблице чемпионата. «Автодор» потерпел 9-е поражение в 15 играх — 7-я строчка в таблице.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Автодор» (Саратов) — 83:64 (15:15, 20:19, 24:17, 24:13)

17 ноября. Краснодар. «Баскет-холл»

БК Автодор
БК Локомотив-Кубань

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