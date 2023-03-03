«Локомотив-Кубань» одержал победу над МБА в Единой лиге ВТБ

«Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл МБА в матче группы А второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 73:65.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 17 очков. За МБА отличился Макар Коновалов — 18 очков.

В следующем матче «Локомотив-Кубань» сыграет против «Зенита» 7 марта, МБА встретится с ЦСКА в этот же день.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — МБА (Москва) — 73:65 (19:18, 21:18, 17:12, 16:17)

3 марта. Краснодар. «Баскет-холл».