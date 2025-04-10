«Локомотив-Кубань» обыграл МБА, Мартюк набрал 22 очка

«Локомотив-Кубань» дома победил МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 96:86.

У хозяев самым результативным игроком стал Андрей Мартюк — 22 очка. У гостей 18 очков набрал Данил Певнев.

«Локо» одержал 32-ю победу в 43 матчах и занимает 4-е место в таблице чемпионата. МБА с 14 победами и 29 поражениями — на 10-й строчке.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — МБА (Москва) — 96:86 (34:16, 26:28, 16:18, 20:24)

10 апреля. Краснодар. «Баскет-холл»