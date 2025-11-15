«Локомотив-Кубань» выиграл у МБА, Миллер набрал 25 очков

«Локомотив-Кубань» дома обыграл МБА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 93:79.

У хозяев самым результативным игроком стал Патрик Миллер — 25 очков. У гостей 19 очков набрал Максим Личутин.

«Локомотив-Кубань» одержал 8-ю победу в 11 играх и занимает третье место в таблице чемпионата. МБА с 6 победами и 5 поражениями — на 6-й строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — МБА (Москва) — 93:79 (22:21, 23:20, 25:23, 23:15)

«Локомотив-Кубань»: Миллер (25 + 8 передач), Квитковских (18 + 11 подборов), Хантер (15), Самойленко (10)

МБА: Личутин (19), Певнев (15), Платунов (11), Зубков (10)

15 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».