«Локомотив-Кубань» может лишиться двух своих лидеров

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев в интервью «СЭ» рассказал, что Джален Барфорд покидает команду. Защитник перешел в краснодарский клуб из «Астаны» в феврале 2022 года.

«Какая ситуация с иностранными Джаленом Барфордом и Девоном Акун-Перселлом? С Барфордом мы расстаемся. Его не будет в «Локо» в следующем сезоне. С Акун-Перселлом пока подвешенная ситуация», — резюмировал в интервью «СЭ» Андрей Ведищев.

В прошедшем сезоне Акун-Перселл и Барфорд стали лучшими снайперами команды. Девон в среднем за игру набирал 15,2 очка, Барфорд — 13,5.