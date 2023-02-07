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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:07

«Нижний Новгород» обыграл «Локомотив-Кубань»

Руслан Минаев
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«Нижний Новгород» в гостях обыграл «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 82:80.

В составе краснодарского клуба самым результативным игроком стал Джейлен Барфорд — 18 очков. У нижегородцев больше всех набрал Евгений Бабурин — 18 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал 14 побед в 25 матчах. «Нижний Новгород» также победил в 14 матчах из 25.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Второй этап. Группа А

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Нижний Новгород» — 80:82 (19:22, 21:19, 24:19, 16:22)

7 февраля. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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