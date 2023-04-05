«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» и вышел в полуфинал плей-офф Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ — 92:81. Встреча прошла в Краснодаре.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 26 очков. За «Пари НН» отличился Максим Салаш — 23 очка.

«Локомотив-Кубань» одержал победу в серии с «Пари НН» со счетом 3-0 и вышел в полуфинал турнира, где сыграет против ЦСКА.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

1/4 финала

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 92:81 (22:22, 27:16, 25:16, 18:27).

Счет в серии: 3-0