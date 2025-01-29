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Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:00

«Пари НН» прервал 4-матчевую серию побед «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Пари НН» в гостях победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:86.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Патрик Миллер и центрвой гостей Илья Карпенков, набравшие по 20 очков.

«Пари НН» занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. Краснодарцы идут на четвертой позиции.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 86:88 (22:25, 25:24, 23:19, 16:20)

Л-К: Миллер (20 очков), Емченко (17), Уэйли (15)

П: Карпенков (20), Вольхин (16), Бабурин (16)

29 января. Краснодар. «Баскет-холл».

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Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
БК Нижний Новгород
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