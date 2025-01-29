«Пари НН» прервал 4-матчевую серию побед «Локомотива-Кубань»

Сегодня, 22:00
«Пари НН» в гостях победил «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 88:86.
Самыми результативными игроками встречи стали защитник хозяев Патрик Миллер и центрвой гостей Илья Карпенков, набравшие по 20 очков.
«Пари НН» занимает шестое место в Единой лиге ВТБ. Краснодарцы идут на четвертой позиции.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Пари НН» (Нижний Новгород) — 86:88 (22:25, 25:24, 23:19, 16:20)
Л-К: Миллер (20 очков), Емченко (17), Уэйли (15)
П: Карпенков (20), Вольхин (16), Бабурин (16)
29 января. Краснодар. «Баскет-холл».