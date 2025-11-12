«Локомотив-Кубань» нанес «БЕТСИТИ Парме» третье поражение подряд

12 ноября, 22:00
«Локомотив-Кубань» дома победил «БЕТСИТИ Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 90:77.
Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Илья Попов — он набрал 21 очко и 4 подбора.
«Локомотив-Кубань» занимает третье место в Единой лиге ВТБ. «БЕТСИТИ Парма» потерпела третье поражение подряд и идет седьмой.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «БЕТСИТИ Парма» (Пермь) — 90:77 (24:19, 28:14, 22:18, 16:26)
12 ноября. Краснодар. «Баскет-холл».