«Парма» прервала трехматчевую серию побед «Локомотива-Кубань»

Сегодня, 17:07
«Парма» в гостях победила «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ — 82:77.
Самым результативным игроком встречи стал форвард пермяков Самсон Руженцев, набравший 25 очков.
«Парма» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет четвертым в турнирной таблице.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма-Пари» (Пермь) — 77:82 (13:22, 23:19, 23:12, 18:29)
Л-К: Андерсон (16 очков), Миллер (14), Уэйли (13)
П: Руженцев (25), Нэвелс (13), Шашков (12)
4 января. Краснодар. «Баскет-холл».