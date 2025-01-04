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Единая лига ВТБ. Новости

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Единая лига ВТБ

Сегодня, 17:07

«Парма» прервала трехматчевую серию побед «Локомотива-Кубань»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» в гостях победила «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ — 82:77.

Самым результативным игроком встречи стал форвард пермяков Самсон Руженцев, набравший 25 очков.

«Парма» занимает седьмое место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» идет четвертым в турнирной таблице.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Парма-Пари» (Пермь) — 77:82 (13:22, 23:19, 23:12, 18:29)

Л-К: Андерсон (16 очков), Миллер (14), Уэйли (13)

П: Руженцев (25), Нэвелс (13), Шашков (12)

4 января. Краснодар. «Баскет-холл».

3
БК Локомотив-Кубань
БК Парма (Пермь)
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