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Сегодня, 16:23

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Елатонцевым и прекратил сотрудничество с Джейленом

Алина Савинова
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«Локомотив-Кубань» воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с американским защитником Джейленом, сообщает пресс-служба клуба.

Баскетболист выступал за краснодарскую команду с сезона-2021/22.

«От лица клуба и всех болельщиков мы благодарим Джейлена за время, проведенное в «Локо», и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

При этом «Локомотив» подписал новый контракт с Кириллом Елатонцевым. Срок действия соглашения с центровым рассчитан на пять лет по системе «3+2».

В минувшем сезоне Елатонцев сыграл за основу «Локо» в 45 матчах и был признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: https://t.me/lokobasket/14007
Баскетбол
БК Локомотив-Кубань
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