«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» и одержал четвертую победу в сезоне

«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:84.

Больше всего очков набрали игроки самарской команды Дмитрий Чебуркин (25) и Никита Михайловский (22).

«Локомотив» одержал четвертую победу в сезоне при двух поражениях и занимает шестое место в турнирной таблице. «Самара» проиграла все семь матчей и идет на последней строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 101:84 (29:17, 17:20, 32:21, 23:26)

«Локомотив»: Квитковских (17), Хантер (16), Попов (15)

«Самара»: Чебуркин (25), Михайловский (22), Чеваренков (9)

25 октября. Краснодар. «Баскет-холл».