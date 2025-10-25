«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» и одержал четвертую победу в сезоне

25 октября, 18:03
«Локомотив-Кубань» обыграл «Самару» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 101:84.
Больше всего очков набрали игроки самарской команды Дмитрий Чебуркин (25) и Никита Михайловский (22).
«Локомотив» одержал четвертую победу в сезоне при двух поражениях и занимает шестое место в турнирной таблице. «Самара» проиграла все семь матчей и идет на последней строчке.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — «Самара» — 101:84 (29:17, 17:20, 32:21, 23:26)
«Локомотив»: Квитковских (17), Хантер (16), Попов (15)
«Самара»: Чебуркин (25), Михайловский (22), Чеваренков (9)
25 октября. Краснодар. «Баскет-холл».