КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 21:37

УНИКС на выезде обыграл «Локомотив-Кубань» и вышел вперед в финальной серии Единой лиги ВТБ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Локомотив-Кубань» — УНИКС —.
Фото БК «Локомотив-Кубань»
Telegram Дзен

«Локомотив-Кубань» дома проиграл УНИКСу в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ — 81:82.

В составе хозяев самым результативным стал Джейлен Бэрфорд, который набрал 20 очков. За УНИКС больше всего набрал Дэрил Мэйкон — 14 очков.

Счет в серии стал 2-1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч пройдет 13 мая в Краснодаре, начало — 14.00 мск.

Баскетбол

Единая лига ВТБ

Финал

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) — УНИКС (Казань) — 81:82 (18:25, 30:19, 22:22, 11:16)

11 мая. Краснодар. «Баскет-холл».

БК Локомотив-Кубань
БК УНИКС
6
Обсудить
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Кандидат в президенты Турции Индже отказался от участия в выборах
Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы в 2023 году
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» переподписал контракт с Апичем еще на один сезон