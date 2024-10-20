«Локомотив-Кубань» обыграл УНИКС и одержал восьмую победу подряд

«Локомотив-Кубань» дома обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ — 78:71.

Самым результативным игроком встречи стал центровой гостей Джален Рейнольдс, набравший 18 очков.

«Локомотив-Кубань» одержал восьмую победу подряд с начала сезона-2024/25, команда еще не потерпела ни одного поражения и лидирует в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

УНИКС с пятью победами и тремя поражениями идет на пятой строчке.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Локомотив-Кубань» — УНИКС — 78:71 (20:13, 20:16, 18:17, 20:25)

Л: Квитковских (16), Кливленд (15), Джонсон (13)

У: Рейнольдс (18), Найт (16), Акун-Перселл (14)

20 октября. Краснодар. «Баскет-холл»